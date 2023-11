Giustizia: opposizioni in aula Camera tornano a chiedere intervento Crosetto**

Novembre 29, 2023

Roma, 29 nov. (Adnkronos) – Le opposizioni tornano a chiedere che il ministro Guido Crosetto venga in aula a riferire sulle sue dichiarazioni al Corriere in merito ad una “opposizione giudiziaria” al governo. Angelo Bonelli di Avs, Debora Serracchiani del Pd e Benedetto Della Vedova di Più Europa sono intervenuti in aula alla Camera per chiedere che il ministro della Difesa riferisca quanto prima.