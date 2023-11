Giustizia: Orlando, ‘curioso di conoscere interventi Nordio in Cdm su nuovi reati’

Novembre 17, 2023

Roma, 17 nov. (Adnkronos) – “Sarei curioso di conoscere gli interventi del ministro Nordio in CdM, ogni volta che in quel consesso si introduce un nuovo reato e si aumentano le pene edittali, facendo esattamente il contrario di quello che lui ha annunciato e sostenuto (sempre meno)”. Lo scrive sui social il deputato Pd Andrea Orlando, ex ministro del Lavoro.