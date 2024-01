Giustizia: Orlando, ‘sbagliano sindaci sinistra contro abuso d’ufficio’

Gennaio 10, 2024

Roma, 10 gen. (Adnkronos) – “Cancellare dal nostro ordinamento quel concetto presente in tutte le organizzazioni internazionali di abuso di potere è ciò che ci si aspetterebbe da forze politiche autoritarie, non da sedicenti liberali. Sbagliano quei sindaci di sinistra che chiedono di cambiare la legge per la paura della firma”. Lo dice ai microfoni di Radio Popolare il deputato del Pd ed ex ministro della Giustizia Andrea Orlando commentando il Ddl Nordio all’esame in Senato.

“Posso capire che si voglia discutere di come si debba configurare l’abuso di ufficio, dice il deputato all’emittente, ma cancellare dal nostro ordinamento quello che è la traduzione in italiano di un concetto contenuto nei documenti di tutte le organizzazioni internazionali dell’abuso di potere è quello che ci si aspetta da forze autoritarie e non da sedicenti liberali, l’abuso di potere è stato inventato per impedire che cittadini che non hanno strumenti siano in qualche modo violentati dalle autorità pubbliche”.

Alla domanda sui sindaci anche di sinistra che chiedono il cambiamento del reato di abuso di ufficio per la cosiddetta “paura della firma”, Orlando risponde: “Sbagliano, è un errore politico grave perché penso che riconfigurare l’abuso d’ufficio è esercizio opportuno, cancellarlo rischia di creare anche per i sindaci ancora più problemi di quanti ne risolverà, saranno i sindaci dei prossimi decenni a pagare l’errore di valutazione fatto oggi”.