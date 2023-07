Giustizia: Orlando, ‘su obbligatorietà azione penale Nordio lancia bomba su Costituzione’

Luglio 15, 2023

Roma, 15 lug. (Adnkronos) – “Le riforme che ho fatto io sono andate in porto con un dibattito acceso, la magistratura non deve essere per forza d`accordo. Tuttavia, deve essere chiaro che le scelte avvengono nel merito. Se invece nascono e appaiono come ritorsioni non vengono comprese dall’opinione pubblica”. Così Andrea Orlando del Pd ad Avvenire.

“Le ultime parole di Nordio creano ulteriore allarme. Lui ricorda con onestà intellettuale che l’imputazione coatta nasce dall’esigenza di coniugare l’impianto accusatorio anglosassone con l’obbligatorietà dell’azione penale. Ma superare l’obbligatorietà – sottolinea l’ex Guardiasigilli dem – vuol dire smantellare la parità dei cittadini di fronte alla legge. Nordio così lancia una bomba atomica sull’articolo due della Costituzione”.