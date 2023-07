Giustizia: Pagano (Fi), ‘no a bolle mediatiche, processi si fanno in tribunale’

Luglio 11, 2023

Roma, 11 lug. (Adnkronos) – “Da parlamentare, da avvocato, da cittadino, credo fermamente nella nostra Costituzione e quindi solo le sentenze passate in giudicato diventano irreversibili e, dunque, si è innocenti fino a una condanna definitiva. I processi mediatici servono solo a screditare le persone, come è successo in passato ad altri membri di governo travolti da bolle mediatiche che, lo si è visto poi, non meritavano”. Così Nazario Pagano, presidente della commissione Affari costituzionali della Camera, intervenendo a L’aria che tira estate su La7. “Sono un garantista – ha concluso il deputato di Forza Italia – come dovrebbero esserlo tutti gli italiani, non possiamo dire che la nostra Carta costituzionale è la migliore solo per le parti che fanno più comodo”.