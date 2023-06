Giugno 19, 2023

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Con le misure proposte da Nordio diventa più difficile punire chi compie reati, non crescono le tutele individuali, non migliora il servizio al cittadino, si va contro l’Ue. Questo non è garantismo. È solo una nuova puntata della lunga guerra della destra alla magistratura”. Così il senatore Pd, Dario Parrini, su Twitter.