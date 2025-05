Giustizia: Pd-M5s-Avs, ‘canguro su separazione carriere gravissimo precedente’

28 Maggio 2025

Roma, 28 mag (Adnkronos) – “Quanto accaduto in commissione Affari Costituzionali del Senato è di una gravità assoluta, una vergogna. L’applicazione del cosiddetto ‘canguro’ alla riforma costituzionale sulla separazione delle carriere rappresenta un precedente pericolosissimo e una ferita profonda alle regole del confronto democratico”. Lo dicono i capigruppo in commissione Affari costituzionali di Avs, M5S e Pd Peppe De Cristofaro, Alessandra Maiorino e Andrea Giorgis.

“Non è accettabile che si consumi una simile prevaricazione: la Carta fondamentale su cui si basa la nostra Repubblica non è nella disponibilità del Governo e della sua maggioranza”, proseguono. “Una forzatura inaccettabile che svilisce il ruolo del Parlamento e aggira l’articolo 138 della Costituzione, che impone un iter rigoroso per ogni modifica alla nostra Carta fondamentale. Su temi così delicati come l’assetto della magistratura e l’equilibrio tra poteri dello Stato, non si può procedere paralizzando il ruolo delle opposizioni”, dicono ancora gli esponenti di opposizione.

“Trattandosi di norme fondanti, bisogna cercare il più ampio consenso possibile o quanto meno non imporre scorciatoie regolamentari. Continueremo senza sosta a denunciare questa prepotenza del centrodestra che calpesta le regole e occupa le Istituzioni. La Costituzione non si riforma violandone i principi fondamentali e mortificando il ruolo e le prerogative del parlamento”, concludono.