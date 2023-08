Giustizia: Pittalis (Fi), ‘bene Colosimo, basta utilizzo strumentale liste impresentabili’

Agosto 4, 2023

Roma, 4 ago. (Adnkronos) – “Sottoscrivo in toto le parole di Chiara Colosimo, presidente della commissione Antimafia, rilasciate in un’intervista al Foglio di oggi in relazione all’utilizzo strumentale delle liste di proscrizione degli impresentabili ante elezioni. E’ ora di porre fine a questo malvezzo utilizzato per meri fini politici, in particolare da parte del M5s e del Pd, che hanno inquinato campagne elettorali e momenti della politica del nostro Paese con le liste di proscrizione degli impresentabili, utilizzate artatamente per estromettere candidati che poi sono stati assolti”. Così in una nota Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia, capogruppo in commissione Antimafia e vice presidente della commissione Giustizia.

“È lodevole, dunque, l’iniziativa della presidente di proporre di cambiare il codice di autoregolamentazione introdotto dai Cinquestelle e che ha fatto solo danni e di farlo prima delle elezioni europee e delle comunali del 2024 – spiega -. Un conto è combattere i reati di mafia, e su questo siamo tutti d’accordo, un conto condizionare le elezioni estromettano chi ha tutto il diritto di concorrere”. “In questo sbaglia Walter Verini, capogruppo del Pd in commissione Antimafia, che mette sullo stesso piano chi ha condanne definitive per gravi e gravissimi reati con candidati oggetto di indagini o con carichi pendenti che poi si chiudono con nulla di fatto, assoluzioni o fatti che non sussistono”, conclude Pittalis.