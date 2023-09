Giustizia: Pittalis (Fi), ‘importanti risultati su intercettazioni, ora avanti su prescrizione’

Settembre 30, 2023

Roma, 30 set. (Adnkronos) – “Una certa parte della magistratura ha rappresentato il braccio armato della sinistra, alterando le regole del gioco democratico per stabilire chi doveva stare dentro o fuori dal Parlamento, e oggi il problema non è risolto. Noi dobbiamo continuare – e Forza Italia lo sta facendo con coraggio e determinazione – a combattere per portare a termine quelle riforme tanto volute dal presidente Berlusconi”, come quella della giustizia. Così Pietro Pittalis, deputato di Forza Italia e vicepresidente della commissione Giustizia, intervenendo alla tre giorni azzurra che si sta svolgendo a Paestum.

“In questi giorni – ha proseguito – abbiamo portato a casa importanti risultati sul piano delle intercettazioni, grazie al lavoro dei colleghi in commissione Giustizia e Affari costituzionali, al nostro segretario nazionale, Antonio Tajani e al nostro capogruppo, Paolo Barelli. Vogliamo poi che il cittadino non sia esposto a un processo senza fine: abbiamo per questo fatto andare avanti la nostra proposta sulla prescrizione”. “Quello che vogliamo è tornare a una giustizia giusta e di qualità”, ha concluso Pittalis.