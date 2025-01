Giustizia: più tempo ai Gruppi per interventi su riforma, Fontana risponde a Pd-Avs

8 Gennaio 2025

Roma, 8 gen (Adnkronos) – Tempi contingentati, secondo le indicazioni del regolamento, ma 10 minuti in più a Gruppo e 5 minuti alle componenti del Misto, in ragione della “rilevanza del provvedimento”, nell’esame della riforma costituzionale della giustizia che introduce la separazione delle carriere. Lo ha stabilito la presidenza della Camera rispondendo a una richiesta avanzata da Pd e Avs.

Era stato Federico Fornaro (Pd) a chiedere per primo un intervento della Giunta per il regolamento e, in attesa, un intervento del presidente della Camera Fontana per concedere una deroga ai tempi contingentati stabiliti sulla riforma. Richiesta cui si era associata Francesca Ghirra (Avs). Il presidente di turno Sergio Costa ha quindi illustrato all’aula le decisioni della presidenza, in termini di regolamento, finalizzate tra l’altro a “garantire l’estensione del dibattito e la certezza dei tempi e della conclusione”.