Gennaio 17, 2023

Roma, 17 gen (Adnkronos) – “Io dico che è giusto fare i processi e condannare chi ruba quando ci sono le prove. Ma proprio perché la giustizia è una cosa seria, l’idea di usare la carcerazione preventiva per estorcere confessioni a mio giudizio è uno scandalo assoluto”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews aggiungendo: “So che molti di voi non saranno d’accordo ma come sapete sono abituato a dire quello che penso, assumendomi le responsabilità”.