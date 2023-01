Gennaio 24, 2023

Roma, 24 gen. (Adnkronos) – “Io credo che Nordio sia un galantuomo, è un magistrato, è un liberale di lungo corso ed è un uomo che ha sempre esposto le sue idee e la Meloni lo ha candidato. Oggi quello che sta accadendo è che chi non vuole riformare la giustizia attacca Nordio”. Così Matteo Renzi a L’Aria che Tira su La7.

“Io non credo che mollerà, poi se deciderà di farlo il problema non sarà per Nordio ma per la Meloni”.