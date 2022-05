Maggio 12, 2022

Roma, 12 mag (Adnkronos) – “‘Il Mostro’ potrebbe essere aggiornato quotidianamente: ad esempio, uno dei PM di Open, Nastasi, già protagonista di un capitolo ad hoc sulle vicende legate al presunto suicidio di David Rossi e a uno strano interrogatorio notturno in casa di Marco Carrai, poteva essere ulteriormente protagonista alla luce della recente assoluzione di Giuseppe Mussari. Ma non abbiamo fatto in tempo”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua ultima enews a proposito del suo nuovo libro.