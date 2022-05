Maggio 17, 2022

Roma, 17 mag (Adnkronos) – “Trovo che i referendum hanno perso molto appeal che avevano fino a 4 mesi fa. Io voterò a favore. Non sono particolarmente ottimista sul fatto che si possa avere grande attenzione da qui al 12 giugno. Ma ove si raggiunga il quorum, complicato, come non si raggiunga, il tema della riforma della giustizia rimane sul piatto”. Lo ha detto Matteo Renzi presentando il suo ultimo libro.