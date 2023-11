Giustizia: Renzi, ‘sì a test psicoattitudinali per toghe’**

Novembre 28, 2023

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “Ieri hanno passato la giornata discutendo di pagelline per i PM e di test psicoattitudinali. Sono in linea di principio d’accordo sul fare una norma sui test psicoattitudinali per i magistrati. Ma vedendo il nervosismo che serpeggia in queste ore nei palazzi del potere penso che questi test siano utili non solo per i magistrati”. Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nella sua enews.