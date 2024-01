Giustizia: Richetti, ‘trasparenza e presunzione innocenza siano proposte concrete’

Gennaio 30, 2024

Rpoma, 30 gen. (Adnkronos) – “Riprendere parole di senso come trasparenza e presunzione di innocenza e farle diventare proposte concrete: questo vuol dire Azione. Oggi alla Camera abbiamo presentato i nostri risultati sulla Giustizia e due proposte concrete per regolare lobbying e conflitti di interesse in politica. Un grande lavoro, che metteremo a disposizione delle altre forze politiche che si vorranno battere con noi su questi temi così fondamentali”. Così sui social il capogruppo di Azione-Per-Renew Europe a Montecitorio Matteo Richetti.