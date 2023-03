Giustizia: Rossomando (Pd), ‘dalla destra un disastro al giorno’

Marzo 24, 2023

Roma, 24 mar (Adnkronos) – “La destra al governo che, in pochi mesi, ha introdotto provvedimenti come il decreto rave e l’inaccettabile misura sulle Ong, che si è contraddistinta per aver riportato in carcere centinaia di semiliberi e si è schierata addirittura contro lo stop ai bambini in carcere, oggi si preoccupa di eliminare il reato di tortura”. Lo dice la vice presidente del Senato Anna Rossomando, del Pd.

“Contro questa proposta di legge ci batteremo fino in fondo perché si tratta di un reato presente in tutte le democrazie liberali. Sulla Giustizia dalla destra arriva un disastro dietro l’altro. Speriamo che il ministro Nordio, aldilà delle ormai inattendibili dichiarazioni sulle alternative al carcere, trovi il tempo di intervenire. Noi saremo sempre dalla parte dello stato di diritto, lui da che parte sta?”, conclude Rossomando.