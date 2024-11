Giustizia: Santalucia (Anm), ‘politica decide ma partecipi anche chi ha qualcosa da dire’

19 Novembre 2024

Messina, 19 nov. (Adnkronos) – “I temi della giustizia non devono essere riservati solo a chi fa politica per mestiere. E’ un modo per deprimere la qualità della democrazia. La politica decide ma devono partecipare tutti coloro che hanno qualcosa da dire”. Così il Presidente dell’Anm Giuseppe Santalucia a margine di un convegno a Messina.