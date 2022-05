Giustizia: Santalucia (Anm), ‘referendum non risolvono nulla, non migliorano servizio’

Maggio 16, 2022

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – I referendum sulla giustizia “Non hanno la capacità di risolvere nulla: ce ne sono alcuni marginali – ad esempio le sottoscrizioni per le candidature al Csm -, altri che non lì comprendo: abolire l’intera legge Severino che è stata la prima grande risposta alla corruzione non mi sembra ragionevole”, mentre “sulle custodie cautelari mi sembra una legge poco avveduta. Non sono referendum che porteranno un miglioramento del servizio”. Lo afferma Giuseppe Santamaria, presidente dell’Anm, presente al Palazzo di giustizia di Milano nel giorno scelto dai magistrati per scioperare contro la riforma sulla giustizia.