Giustizia: Santalucia (Anm), ‘sciopero atto generoso e responsabile’

Maggio 16, 2022

Milano, 16 mag. (Adnkronos) – “È, senza enfasi, un ‘atto di generosità’ che la magistratura sta facendo. Nel periodo di maggiore crisi della sua immagine e della capacità di comunicazione all’esterno si è addossata una fortissima responsabilità che è quella di indire uno sciopero dicendo a tutti coloro che si aspettano che questo fallisca e che segni un’ulteriore caduta della capacità dell’associazionismo di aggregare i magistrati attorno a un progetto di difesa dell’organo giudiziario e di realizzazione degli obiettivi costituzionali che lo abbiamo fatto mettendoci in gioco perché non è questa la strada”. Lo afferma Giuseppe Santamaria, presidente dell’Anm, nel suo intervento all’assemblea pubblica, in corso a Milano, per spiegare le ragioni dell’opposizione alla riforma sulla giustizia.