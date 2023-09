Giustizia: Schlein, ‘da governo pugno di ferro con gli ultimi e lassisti con i forti’

Settembre 30, 2023

Palermo, 30 set. (Adnkronos) – “Questo governo insiste sulla repressione e non sulla prevenzione. E’ una giustizia sbilanciata: forte con i deboli e debole con i forti. Si fa pugno di ferro con gli ultimi e si è lassisti e permissivi verso i reati dei colletti bianchi, in particolare anche verso pratiche corruttive in materia degli appalti ed evocando condoni in barba a quei contribuenti onesti che le tasse le pagano anche per chi ha scelto di non farlo”. Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein a Palermo per il congresso di Area Democratica per la Giustizia.