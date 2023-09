Settembre 30, 2023

Palermo, 30 set. (Adnkronos) – “Il ministro Nordio ha più volte annunciato un cantiere di riforme organiche, ma alle parole non sono seguiti i fatti, e vedendo l’approccio della maggioranza verrebbe da dire per fortuna. Abbiamo assistito a spot, decisioni di corto respiro, dannose, provvedimenti di bandiera e propagandistiche, senza una visione complessiva, senza organicità”. Lo ha detto la leader del Pd, Elly Schlein, intervenendo al congresso di Area Democratica per la giustizia, a Palermo.