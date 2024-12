Giustizia: Schlein, ‘gravissimo se Apostolico dimessa per attacchi governo’

6 Dicembre 2024

Roma, 6 dic. (Adnkronos) – “Il governo cerca costantemente lo scontro istituzionale con la magistratura e questo non fa bene il Paese. Non conosco le ragioni per cui Apostolico si è dimessa ma se anche in minima parte quelle dimissioni fossero dovute agli attacchi indegni che sono arrivati da governo, maggioranza e politica di destra sarebbe gravissimo”. Così Elly Schlein a La7 in diretta da Pomigliano.

“Siamo di fronte a una destra che non accetta il fatto che si debba rispondere alle leggi. La legge è uguali per tutti, nessuno escluso tantomeno il governo è al di sopra della legga. Noi non accetteremo mai quello che dice il loro amico miliardario Musk che vuol mandare via i giudici”.