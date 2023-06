Giustizia: Schlein, ‘normale sensibilità diverse nel Pd, con confronto troveremo equilibrio’

Giugno 23, 2023

Roma, 23 giu (Adnkronos) – “Crediamo che l’abuso d’ufficio sia una fattispecie da riformare, da delineare meglio per evitare distorsioni. Ma non siamo per l’abrogazione ‘tout court’, speriamo su questo ci sia la possibilità di avere un confronto serrato”. Lo ha detto Elly Schlein all’incontro dei giovani di Confindustria.

“Ci stiamo confrontando con i nostri amministratori, è fondamentale. E’ normale che in un grande partito ci siano sensibilità diverse, le nostre discussioni servono a trovare una posizione equilibrata”, ha spegato la segretaria del Pd.