Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – “Dalle bozze che abbiamo visto possiamo dire che la montagna ha partorito il topolino rispetto agli annunci fatti. Io sarei molto cauta, serve equilibrio e soprattutto preoccupa che si utilizzi la morte di Berlusconi per spingere soluzioni sbilanciate e cogliere l’occasione emotiva per portare a spallate riforme non equilibrate”. Così Elly Schlein a Sky Tg24.