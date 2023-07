Luglio 8, 2023

Roma, 8 lug. (Adnkronos) – “Meloni come Berlusconi. L’unica differenza è che lui ci metteva la faccia e lei si nasconde dietro fonti anonime. Ha gettato la maschera: il suo garantismo è solo per i sodali di partito. Per i cittadini comuni un florilegio di nuovi reati e ai politici amici la pretesa dell’impunità”. Lo afferma Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria Pd.