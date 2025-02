Giustizia: Serracchiani, ‘Musk sappia che separazione non c’entra con processi più veloci’

17 Febbraio 2025

Roma, 17 feb. (Adnkronos) – “Capisco che, per chi è prossimo a trasferirsi su Marte, sia difficile sapere cosa succede realmente in Italia. Ma a Elon Musk vorrei dire che la separazione delle carriere non c’entra una mazza con l’accelerazione dei processi”. Così in un post sui social Debora Serracchiani responsabile Giustizia nella segreteria nazionale del Pd.