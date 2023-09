Giustizia: Serracchiani (Pd), ‘furia ideologica maggioranza, così a rischio fondi Pnnr’

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set (Adnkronos) – “L’ennesima riforma della prescrizione in pochi anni, per altro senza attendere gli eletti della riforma Cartabia e con la volontà esplicitata in Commissione di tornare alla Cirielli”. Lo dice Debora Serracchiani, deputata del Pd, a proposito del voto in commissione Giustizia della Camera sulla prescrizione.

“Posto che non ci hanno fatto condividere alcunchè di un accordo chiuso tra la maggioranza e Costa, noi abbiamo espresso contrarietà sul testo base di una riforma che lo stesso ministro Nordio non ha certo indicato come una priorità, di cui riteniamo non si sentisse la necessità. Crediamo non fosse opportuno modificare la prescrizione di nuovo dopo pochi anni”, spiega all’Adnkronos la deputata del Pd, responsabile Giustizia dem e componente della commissione.

“Come abbiamo sempre fatto valuteremo il provvedimento, cercando di proporre miglioramenti con gli emendamenti. Ma l’impressione è che ci sia una furia ideologica a tornare alla Cirielli, dimenticando le vere necessità del processo -sottolinea ancora Serracchiani-. Senza contare il fatto che si elimina una riforma della scorsa legislatura introdotta per ottenere i fondi del Pnnr, di cui la giustizia è un pilastro fondamentale. Fondi che oggi vengono messi in discussione, con l’Europa che ci vede fare passi indietro sulle riforme perdendo anche credibilità”.