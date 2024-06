Giustizia: Serracchiani (Pd), ‘in trincea contro il Ddl Nordio’

18 Giugno 2024

Roma, 18 giu (Adnkronos) – “Staremo in trincea anche tutte le notti, in commissione Giustizia e in Aula, pur di opporci a questo ddl Nordio che Forza Italia ha tirato fuori dopo mesi, col solo scopo di non rimanere col cerino in mano e poter esibire almeno lo scalpo dell’abolizione dell’abuso d’ufficio”. Lo dice Debora Serracchiani, responsabile Giustizia nella segreteria Pd, dopo che la commissione Giustizia della Camera ha concluso l’esame del Ddl sulla giustizia del ministro Carlo Nordio che prevede tra l’altro l’abolizione dell’abuso d’ufficio.

“Al Senato Fratelli d’Italia questa settimana ottiene il premierato, alla Camera la Lega ha l’autonomia differenziata, e siccome la separazione delle carriere è lontana e nemmeno così sicura, Forza Italia si prende il premio di consolazione. Sta tutta qui l’urgenza delle sedute-fiume in commissione per portare a casa una legge dannosa e contraddittoria. Per questo motivo e contro le riforme spacca-Italia, oggi manifestiamo con tutte le opposizioni”, aggiunge.