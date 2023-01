Giustizia: Serracchiani, ‘primi 3 Nordio contraddittori, preoccupati per il 4…’

Gennaio 19, 2023

Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Nordio 1, Nordio 2 e Nordio 3. Il primo dice che i mafiosi non parlano al telefono, ma alla prova dei fatti Matteo Messina Denaro è stato arrestato con due telefoni in tasca. Il secondo dice che i mafiosi non parlano al telefono dei loro reati, eppure Matteo Messina Denaro è stato arrestato proprio per quanto emerso dalle intercettazioni. Il terzo Nordio oggi alla Camera dice che poiché i mafiosi parlano al telefono anche dei loro reati, ma più frequentemente di altri reati, sostiene che le intercettazioni si faranno anche per quei reati satellite a quelli di natura mafiosa. Attendiamo di capire dal Nordio 4 cosa intende dire. Un po’ preoccupati, per la verità”. Così Debora Serracchiani, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.