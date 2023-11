Giustizia: Siracusano, ‘riforma priorità, ieri passi importanti da Cdm’

Novembre 28, 2023

Roma, 28 nov. (Adnkronos) – “La riforma della giustizia è una priorità per il Paese, non sono più rinviabili interventi legislativi divenuti ormai indispensabili per avere un sistema più funzionale, con tempi certi, e con ruoli ben definiti. Questi dossier devono essere portati avanti parallelamente con le altre grandi riforme, quella costituzionale del premierato in testa, che il Governo ha a cuore. Ieri sera il consiglio dei Ministri ha fatto dei passi importanti nella giusta direzione, approvando dei decreti sull’ordinamento giudiziario e sul collocamento fuori ruolo dei magistrati, oltre a quello relativo ai giudizi di valutazione ai quali verranno sottoposti periodicamente i magistrati”. Lo afferma Matilde Siracusano, deputata di Forza Italia e sottosegretario ai Rapporti con il Parlamento.

“Per Forza Italia -aggiunge- resta fondamentale anche la separazione delle carriere, alla quale auspichiamo di poter arrivare già nei prossimi mesi. Il ministro Carlo Nordio sta facendo un ottimo lavoro, adesso occorre accelerare il via libera ad alcune misure chiave. Abbiamo bisogno anche in Italia di una giustizia moderna, e di nuove regole per rinnovare il sistema ed eliminare definitivamente le storture presenti nel nostro Paese”.