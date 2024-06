Giustizia: Sisto (Fi), ‘a un passo da traguardo su ddl Nordio’

24 Giugno 2024

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “L’avvio della discussione in Aula alla Camera del ddl Nordio è un altro passo avanti verso il traguardo dell’approvazione di una riforma che va nella direzione di una giustizia davvero centrata sul cittadino e orientata alla crescita del Paese, anche dal punto di vista economico-amministrativo. Il governo e la maggioranza avevano posto tra i propri obiettivi il superamento dell’abuso d’ufficio, un reato che nell’economia giudiziaria’ era palesemente disfunzionale stante l’altissimo numero di archiviazioni e proscioglimenti. Interveniamo inoltre sulle intercettazioni, precisiamo il reato di traffico di influenze, specifichiamo la struttura dell’avviso di garanzia a tutela dell’indagato presunto innocente, miglioriamo l’assetto delle misure cautelari . Tutto questo, seguendo rigorosamente il sentiero della Costituzione, dalla presunzione di non colpevolezza, al giusto processo, passando per la tutela della riservatezza”. Lo dichiara il vice ministro alla Giustizia Francesco Paolo Sisto.