Giustizia: Speranzon (Fdi), ‘scudo governatori? Non credo sia soluzione’

6 Agosto 2024

Roma, 6 ago. (Adnkronos) – “Vorrei vedere nel concreto la proposta che farà Salvini. Per quanto ci riguarda, il tema dello scudo per governatori o altre figure che svolgono importanti funzioni dal punto di vista istituzionale è qualcosa che non dovrebbe essere necessario, nel senso che dobbiamo vivere in uno stato di diritto che ha i tre pilastri -potere giudiziario, legislativo ed esecutivo – che dovrebbero restare in equilibrio”. Così il senatore di Fratelli d’Italia Raffaele Speranzon intervenendo a L’Aria che Tira su La7.

“Purtroppo in passato ci sono state situazioni per cui c’è stato uno squilibrio che ha portato a dubitare del fatto che il potere esecutivo svolgesse nel modo migliore le proprie funzioni o qualche volta che anche il potere giudiziario non le svolgesse in modo del tutto imparziale. Non credo però che la soluzione sia dare scudi a chi svolge importantissime funzioni a garanzia di tutti i cittadini”.

Quanto alle regionali in Liguria, osserva: “Non mi pare che negli ultimi anni la Liguria sia stata governata dalla Lega e nemmeno da Fratelli d’Italia. Intendo dire che nessuno dei due aveva la titolarità sulla presidenza della Regione. Si cercherà di individuare il candidato che possa raccogliere da un lato il maggior numero di consensi possibili dai liguri e dall’altro le capacità amministrative e legislative che vengono richieste per chi svolge quella importante funzione. Il tema della Liguria come merce di scambio nei confronti di altre regioni italiane dal punto di vista politico è assolutamente da accantonare, anche perché se fosse questo l’approccio che abbiamo sarebbe irrispettoso soprattutto nei confronti dei cittadini liguri”.