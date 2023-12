Giustizia: Tajani, ‘riforma battaglia giusta e di libertà, separare carriere per giudice libero’

Dicembre 17, 2023

Roma, 17 dic. (Adnkronos) – “La riforma della giustizia è una battaglia giusta e di libertà”, “vogliamo che il giudice che giudica sia libero”, e sulla riforma della giustizia “dobbiamo dare una risposta ai cittadini”. Così il vicepremier e ministro agli Affari esteri Antonio Tajani, dal palco di Atreju. “Separiamo le carriere perché il giudice non deve essere condizionato dal suo collega di lavoro. L’accusa deve essere sullo stesso piano della difesa, il giudice terzo che tiene in mano la bilancia della giustizia e capisce se pende da una parte o dall’altra”. PEr Tajani, bisogna procedere anche sulla “riforma della giustizia civile: ci sono 3 mln di cause ferme, che impediscono al paese di crescere: sono 3 puti di Pil, così si blocca l’economia”.