Gennaio 25, 2023

Roma, 25 gen. (Adnkronos) – “Sul tema della giustizia siamo in sintonia con Nordio. Il ministro della Giustizia ha fatto il pm e conosce questa realtà più di me. La riforma va fatta, non contro i magistrati, ma per i cittadini. Le intercettazioni vanno fatte, ma evitando gli abusi, non si possono sbattere i mostri in prima pagina”. Lo ha detto a ‘Non stop news’ su Rtl il ministro degli Esteri Antonio Tajani.