Giustizia: Tajani, ‘se Berlusconi fosse qui sarebbe soddisfatto di riforma’

Giugno 15, 2023

Roma, 15 giu. (Adnkronos) – In Consiglio dei ministri “ho voluto ricordare l’umanità di questo uomo che si è battuto sempre per gli ideali in cui credeva. Checché ne possano dire i detrattori, uno di questi era la giustizia giusta per ogni cittadino che potesse essere giudicato con le regole e le garanzie che in una democrazia spettano ad ognuno di noi. Sarebbe soddisfatto se fosse qui ad ascoltare le parole del ministro Nordio” sulle “decisioni adottate dal Cdm in materia di diritto penale”. Così, visibilmente commosso il vicepremier e coordinatore di Fi Antonio Tajani, ricordando in conferenza stampa a Palazzo Chigi Silvio Berlusconi al termine del Cdm che ha dato disco verde alla riforma della giustizia.