Settembre 27, 2023

Roma, 27 set (Adnkronos) – Il voto di fiducia sul decreto legge contenente, tra l’altro, disposizioni sulle intercettazioni relative ai procedimenti per mafia, dopo una recente sentenza della Corte di Cassazione, contrasto agli incendi boschivi e in materia di tossicodipendenze è fissato per domani dalle 12.30. Lo ha stabilito la capigruppo di Montecitorio. Il voto finale sul provvedimento è previsto alle 20.