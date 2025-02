Giustizia: Youtrend, ‘per quasi 1 italiano su 2 magistratura schierata politicamente’

11 Febbraio 2025

Roma, 11 feb. (Adnkronos) – Secondo l’ultimo sondaggio Youtrend per SkyTG24, presentato durante la trasmissione Materia Grigia, quasi un italiano su due (46%) considera la magistratura schierata politicamente, contro un 39% che la ritiene super partes. Tra chi la considera orientata, il 53% giudica la magistratura più vicina al centrosinistra, meno di un terzo (28%) al centrodestra.

Restando in tema di giustizia, il 48% degli italiani è favorevole alla separazione delle carriere (il 31% è contrario), riforma attualmente in discussione. Rispetto al dicembre 2023 si è verificato però un netto calo dei favorevoli, che a un anno fa erano il 65%. La separazione delle carriere piace particolarmente agli elettori della maggioranza: l’80% di loro è favorevole. Giustizia e intelligenza artificiale? Gli elettori restano scettici. Il 55% dice no ai sistemi predittivi, solo il 30% è favorevole.