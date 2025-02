Giustizia: Zanella, ‘Nordio ha violato obbligo collaborazione con Cpi, ha infranto legge’

25 Febbraio 2025

Roma, 25 feb. (Adnkronos) – “Lei, signor Ministro, avrebbe dovuto agire e cooperare per garantire la piena operatività della Corte penale internazionale, lei, ministro, ha questo ruolo per affermare interessi comuni non quelli di un singolo paese. Lei ha violato l’obbligo della piena collaborazione con la Cpi, lei ha tradito la nostra civiltà giuridica, ha piegato le sue competenze alle interessi di parte, ha infranto la legge”. Così Luana Zanella, capogruppo di Avs alla Camera, intervenendo sulla mozione di sfiducia al ministro della Giustizia.

“Ha sostenuto che la richiesta di arresto del torturatore Almasry ‘necessitava di una riflessione’ e che fosse ‘radicalmente nullo’, ha definito il mandato di cattura internazionale ‘un pasticcio’: ma chi le ha assegnato il compito di valutare, e nel suo caso di irridere, la Corte ? Infine, lei non ha mostrato alcuna empatia, non ha speso una parola minima di umanità verso le vittime di un criminale che ha torturato e violato anche i bambini: per tutto questo le chiediamo di andarsene!”.