Gli Aerosmith annunciano il tour di addio

Maggio 2, 2023

Washington, 2 mag.- (Adnkronos) – Gli Aerosmith hanno annunciato un tour di addio di 40 date per festeggiare oltre mezzo secolo di attività. E sarà l’ultima volta ‘on the road’ per la rock band statunitense famosa per successi come “Dream On”, “Walk This Way” e “I Don’t Want To Miss A Thing”. La tournée di 40 date in tutto il Nord America dal titolo “Peace Out” inizierà a Philadelphia il 2 settembre 2023 e si concluderà il 26 gennaio 2024 a Montreal, in Canada. E’ previsto un concerto di Capodanno a Boston, città natale della band nel 1970.

Tutti i membri degli Aerosmith – il chitarrista Joe Perry, il frontman Steven Tyler, il bassista Tom Hamilton, il batterista Joey Kramer e il chitarrista Brad Whitford – hanno tutti superato i 70 anni e per la band è “giunto il momento dei bilanci”. Ad aprire i concerti ci saranno i Black Crowes.

Ogni concerto celebrerà “i cinque decenni di successi rivoluzionari degli Aerosmith, che festeggiano i 50 anni della più grande rock band americana”. In una dichiarazione congiunta, gli Aerosmith hanno dichiarato: “Non è un addio, è Peace Out! Preparatevi e camminate da questa parte, avrete il miglior spettacolo della nostra vita”. Al momento non si ha notizia se il tour approderà anche in Europa.