Gli articoli online di Adnkronos diventano anche audionotizie, grazie alla tecnologia di Audioboost

Luglio 29, 2022

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – Le notizie Adnkronos diventano sempre più user friendly con la tecnologia di Audioboost. Un’informazione comodamente ascoltabile grazie alla partnership con la prima audio native company in Italia, che amplia e migliora l’esperienza nella fruizione delle news. Secondo l’ultima rilevazione Comscore, con oltre 6,9 milioni di visitatori unici al mese, Adnkronos si consolida come prima agenzia di stampa sul web (dati di maggio 2022 che segna un +13% rispetto al mese precedente) e grazie a questo nuovo contributo digitale, consente ai propri utenti di scegliere con un semplice bottone all’interno di ciascun articolo pubblicato, una versione audio degli stessi contenuti testuali, grazie alla lettura automatica della notizia, anche di quelle riprodotte in una lingua diversa dall’italiano.

In alcuni casi, la lettura terrà conto anche di annunci pubblicitari in versione audio. Il sistema di conversione è multilingua, in grado di leggere i prestiti linguistici ovvero tutte quelle parole ed espressioni mutuate da altre lingue occidentali: ciò consente di riconoscere, in un contesto in italiano, anche elementi diversi, così come acronimi, abbreviazioni etc. Inoltre, la tecnologia Audioboost consente di ascoltare non solo l’articolo della specifica pagina ma fino a 10 altri a questo correlati per stimolare una permanenza sul sito e una nuova esperienza di fruizione. I Podcast saranno semanticamente coerenti al testo della pagina rendendo ancora più concreto il concetto il di Playlist personalizzata per l’utente-ascoltatore.

“Abbiamo puntato su Audioboost per introdurre una novità tecnologica molto sofisticata – commenta Pietro Giovanni Zoroddu, Direttore Generale del Gruppo Adnkronos – sperimentando a favore dei nostri utenti una soluzione molto innovativa. Abbiamo sempre puntato sulla multimedialità e nella nostra visione, l’informazione è destinata a trovare forme sempre diverse, per garantire la migliore comodità e fruibilità delle notizie”.

Cristina Pianura co-founder e CEO di Audioboost: “Siamo davvero orgogliosi che la nostra Suite Audio chiamata “Speakup Article” sia stata scelta dal leader delle agenzie di stampa: la varietà e profondità dei contenuti ci consentirà di esaltare tutte le nostre migliori caratteristiche e di metterle al servizio della redazione e dei lettori di Adnkronos”.