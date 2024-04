Gme, a maggio debutta nuovo sito

2 Aprile 2024

Roma, 2 apr. – (Adnkronos) – In occasione del ventesimo anniversario del Mercato Elettrico il Gestore dei Mercati Energetici rende noto che a partire dal prossimo 2 Maggio 2024 sarà disponibile on line la nuova veste grafica del proprio sito internet. Il nuovo sito – sottolinea il Gestore – “intende migliorare la capacità informativa del Gme verso i suoi utenti, valorizzando l’identità aziendale e la mission, fornendo un’esperienza di navigazione intuitiva ed interattiva, mantenendo l’affidabilità che da sempre caratterizza la comunicazione del Gme”.

“Già dalla Home Page i dati più significativi di ogni mercato e piattaforma saranno facilmente individuabili e, con la nuova navigazione orizzontale di grafici e tabelle, si potrà osservare l’evoluzione temporale del dato e scaricarlo in tempo reale nel formato che si preferisce. La navigazione multilivello permetterà di orientarsi per tematica, individuando subito il documento o l’informazione desiderata. Il Sito storico Gme per come ad oggi strutturato, sarà consultabile e navigabile come di consueto sino al prossimo 31 dicembre 2024” conclude il Gestore.