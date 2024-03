Goggia: “Nei primi 20 giorni dopo infortunio ho visto tutto nero”

21 Marzo 2024

Roma, 21 mar. (Adnkronos) – “Nel momento in cui stavo ancora ‘strisciando’ sulla pista e non mi ero ancora fermata dalla caduta, non sono quasi riuscita a pensare a nulla, pervasa ad un senso di sgomento e dispiacere enorme, è stato difficile per me una volta accorsi allenatori e preparatori dirgli mi sono rotta la tibia, mi sono fatta male. I primi 20 giorni ho visto tutto nero, ero profondamente disperata entro di me”. Lo ha detto l’azzurra Sofia Goggia in un incontro con i media online 45 giorni dopo lo stop per infortunio. “So bene che nel mondo ci sono drammi ben peggiori, ma per un atleta rompersi una gamba non c’è nulle di più difficile dover affrontare un infortunio, per me non è il primo ma è stata la mia settima operazione. Come ho reagito? Ho pensato che nel mondo ci sono drammi peggiori del mio. Ho pensato: ‘non sono sotto le bombe di Gaza’. Ho cercato di buttare lo sguardo oltre”, ha aggiunto la velocista.

“Quando ho visto le parole nel comunicato dopo l’infortunio ‘tornerò anche questa volta’, ho pensato che erano parole che non sentivo mie questa volta. Poi ho iniziato a lavorare, il piede migliorava, a casa, poi palestra, piscina, ho trovato mia indipendenza. I miei programmi adesso guardano molto il quotidiano ma voglio guarire e tornare sugli sci per la prossima stagione”, ha aggiunto la Goggia.

“Ho voluto aspettare una volta fatti gli esami diagnostici di controllo, altrimenti non trovavo il senso nel parlare. Abbiamo fatto questi esami la settimana scorsa. In passato mi sono rotta delle ossa, ma mai ho subito una cosa complicata come mi è accaduta il 5 febbraio. Mi sono rotta il pilone tibiale trasversalmente in più parti, un trauma da compressione e torsione fortissimo e si è frantumata la tibia in più parti. Le premesse dell’intervento erano estremamente complicate, perchè la Tac era molto brutta e riuscire a costruirlo era una impresa per gli ortopedici. L’intervento è riuscito perfettamente. Un ottimo punto di partenza per il recupero, ma bisogna andare con calma”, ha confessato l’azzurra.

“Ho una piastra a forma di ‘L’ che mi tiene la tibia ma essendo la frattura così bassa mi hanno fatto un taglio molto lungo per infilare la placca. I tempi per il ritorno? I tempi sono di sei mesi, quelli standard, una volta saldato l’osso e se ho un fisico idoneo per sciare posso anche andare prima, spesso sono tornata prima, accorciando i tempi, cosa che non voglio fare ora ma non è detto che debba aspettare i canonici sei mesi”, ha spiegato la Goggia.