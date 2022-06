Gola (Acea): ‘Da Terni lanciamo Innovation Day itinerante’

Giugno 1, 2022

Terni, 1 giu. (Adnkronos) – “Acea quest’anno lancia l’Innovation Day itinerante che parte da Terni e arriverà a Roma, passando prima da Napoli. Essere oggi qui in Umbria ha un valore simbolico perché per Acea Terni è un laboratorio di innovazione. Qui abbiamo installato infrastrutture per la mobilità elettrica, rendendola la prima città italiana ad essere completamente coperta con queste strutture”. Così l’ad di Acea, Giuseppe Gola, nel suo intervento all’Innovation Day Tour 2022 presso la sede di Confindustria di Terni.