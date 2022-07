Golf: Garlando (Italy Best Golf), ‘con Ryder Cup possibile 1 mld di fatturato turistico in più’

Luglio 6, 2022

Roma, 6 lug. – (Adnkronos) – “Il mondo del golf sta offrendo una grande occasione al turismo italiano con l’arrivo della Ryder Cup a Roma. La visibilità dell’Italia verso i milioni di turisti golfisti di tutto il mondo sta crescendo di mese in mese e dobbiamo essere pronti a intercettare questi flussi. In questo contesto si colloca Italy Best Golf, un network trasversale col quale fare sistema attraverso il digitale”. Lo ha affermato Paolo Garlando, general manager Italy Best Golf ed esperto di Hospitality & Sport Travel Marketing durante il meeting annuale dedicato all’analisi del turismo legato al golf che si è svolto in Campidoglio.

La piattaforma Italy Best Golf permette l’accesso B2B agli operatori turistici che vogliono creare pacchetti di vacanze golf o venderli ai propri clienti. Per tutti gli hotel è possibile accedere all’area riservata B2B ed effettuare direttamente prenotazioni di green fee per i propri clienti o creare pacchetti hotel+campi da golf.

“Secondo le proiezioni di Italy Best Golf – ha aggiunto Paolo Garlando – considerando che in Italia ogni anno arrivano in Italia 65 milioni di turisti stranieri e non meno del 5% di questi gioca a golf, viaggiando accompagnato nell’1,6% dei casi, con una spesa media, escluso viaggio, di 800 euro a persona, potremmo arrivare a 1 miliardo di fatturato turistico in più nel post Ryder Cup, se riusciamo a fare sistema con un’offerta completa”.