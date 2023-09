Golf: Malagò, ‘grato alla Questura per aver preservato regolarità Ryder Cup’

Settembre 30, 2023

Guidonia, 30 set. – (Adnkronos) – “Esprimo la più sincera gratitudine alla Questura di Roma che, con capacità e tempismo, ha posto in essere tutte le misure atte a tutelare l’ordine pubblico e a preservare la regolarità della manifestazione, che sta offrendo nel Mondo il volto migliore del movimento e del nostro Paese grazie alla bellezza del golf”. Così in una nota il Presidente del Coni, Giovanni Malagò, in merito allo sventato blitz degli attivisti davanti all’ingresso del Marco Simone Golf Club dove è in corso la Ryder Cup.