Golf: Malagò, ‘Ryder c’è, a Roma un disastro aver rifiutato le Olimpiadi’

Aprile 12, 2023

Roma, 12 apr. – (Adnkronos) – “La Ryder c’è, sono onoratissimo di avere questo parterre istituzionale. Una riflessione di politica sportiva: questa competizione si svolge al Marco Simone, tempio del golf. Nel ’60 abbiamo ospitato le Olimpiadi a Roma, che hanno lasciato una enorme eredità. Sono passati 63 anni e quello che c’era non c’è più, basti pensare al Flaminio e al Velodromo dell’Eur. Gualtieri ha ereditato un disastro, per non aver accettato le Olimpiadi a Roma”. Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò alla presentazione dell’Open di Italia di golf al Salone d’Onore del Coni.