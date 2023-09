Golf: Ryder Cup, Djokovic batte Sainz nell’All Star Match

Settembre 27, 2023

Roma, 27 set. (Adnkronos) – Il Team Monty supera 7-4 il Team Pavin nell’All Star Match al Marco Simone Golf Club in occasione della Ryder Cup di golf. Nello show seguito da un vastissimo pubblico disseminato sulle varie buche con circa 50mila persone si sono affrontate le squadre guidate dallo scozzese Colin Montgomerie e dallo statunitense Corey Pavin, rispettivamente alla guida del Team Europe e del Team Usa alla Ryder Cup del 2010. Tra i protagonisti del Team Monty c’è stato Novak Djokovic, il tennista più vincente nella storia dei tornei del Grande Slam, che ha dato spettacolo come fa di solito sui campi da tennis, dall’erba di Wimbledon alla terra rossa del Roland Garros. E proprio nell’erba alta il campione serbo si è gettato per recuperare una pallina finita fuori percorso e dopo un bel colpo alla buca 16 ha esultato in stile Cristiano Ronaldo.

Djoko in coppia con Tommaso Perrino, numero 6 del ranking e Ct della nazionale paralimpica maschile e femminile della Fig, si è imposto sul pilota della Ferrari F1 Carlos Sainz e il numero uno mondiale degli atleti paralimpici, l’inglese Kipp Popert per 3-1. A seguire l’ex attaccante Gareth Bale, vincitore di cinque Champions League con il Real Madrid, insieme a Colin Montgomerie si è imposto 2-1 sulla coppia composta dall’ex attaccante ucraino del Milan Andry Shevchenko e Corey Pavin. Infine le terze coppie in gara, composte da Leonardo Fioravanti, surfista italiano che si è già qualificato per le Olimpiadi di Parigi 2024, insieme allo youtuber Garrett Hilbert ha pareggiato 2-2 con Victor Cruz, ex giocatore di football americano, e l’attrice hollywoodiana Kathryn Newton, l”Avenger’ del gruppo, avendo recitato in uno dei film della saga dei supereroi.

Tanto pubblico il Marco Simone golf club, con foto e selfie con i beniamini del Team Europa e del Team Usa che si allenavano lungo il percorso. Tanti stranieri, americani e inglesi, anche con acconciatore e abbigliamento particolare. Esultanze da stadio e tanti stand.