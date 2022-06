Giugno 7, 2022

New York, 7 giu. (Adnkronos) – Tiger Woods si è ritirato dagli US Open di golf della prossima settimana al The Country Club, decidendo di non giocare il terzo major league dell’anno. Woods, che è tornato da un incidente d’auto nel febbraio 2021 prima del previsto quando ha giocato al Masters ad aprile, apparentemente rivolgerà la sua attenzione al British Open il prossimo mese a St. Andrews. Lo ha annunciato la United States Golf Association.