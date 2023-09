Golf: un terzo degli italiani interessato alla Ryder Cup

Settembre 28, 2023

Roma, 28 set. – (Adnkronos) – Un terzo degli italiani, il 35%, sarebbe attratto dall’idea di assistere alla Ryder Cup. È quanto emerge da “Gli italiani e il golf”, l’ultima indagine realizzata da Noto Sondaggi per Antognolla Golf, club umbro con un campo da 18 buche due volte vincitore dei World Golf Awards come “Miglior campo da Golf Italiano”. “Più di un italiano su tre vorrebbe assistere alla Ryder Cup: è un dato significativo, che testimonia come questa importante manifestazione stia diventando sempre più centrale anche nel nostro Paese.” Ha commentato Andrey Yakunin, Presidente del CdA di Antognolla. “La scelta di Roma quale sede per l’edizione 2023 traghetta l’Italia tra le nazioni aventi una rilevanza internazionale per il settore golfistico, ed è fondamentale che tutti gli imprenditori che credono in questo sport, insieme alla Federazione Italiana Golf, investano per avviare un percorso di valorizzazione sul lungo periodo”.

Quello certificato da Noto, infatti, è un riscontro positivo in termini di interesse verso la Ryder Cup che si intreccia anche con i trend futuri del settore del golf: secondo il 35% degli italiani, nei prossimi tre o cinque anni in Italia il numero dei golfisti crescerà, percentuale che arriva quasi al 70% tra i giocatori ed ex giocatori. Il 29% è invece dell’opinione che tale numero resterà uguale e il 12% che decrescerà. Il golf, d’altra parte, non è uno sport sconosciuto: il 34% degli italiani si dichiara propenso a praticarlo in un prossimo futuro. Più di 1/3 degli italiani ritiene interessante assistere a una partita di golf: il 39% si riferisce in tal caso al golf in televisione e il 36% dal vivo. L’80% pensa che tale sport – percepito dal 53% degli italiani solo “un gioco” – sia adatto a tutte le età, ma si riconosce l’esistenza di fattori che ne limitano la diffusione. Più nello specifico, il 63% degli italiani indica nei costi da sostenere il maggior ostacolo all’ampliamento della platea di giocatori, mentre il 47% indica come causa primaria l’ambiente esclusivo e il 32% una difficoltà pratica.